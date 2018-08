Ponte Morandi, le reazioni nazionali e internazionali

Genova - Emmanuel Macron, presidente della Repubblica francese: I nostri pensieri vanno alle vittime, ai loro familiari e a tutto il popolo italiano. La Francia è vicina all’Italia in questa tragedia e rimane pronta ad apportare tutto il sostegno necessario. #Genova #Gênes



Matteo Salvini, ministro dell’Interno: Più penso ai morti di Genova, più mi arrabbio. I responsabili di questo disastro, con nomi e cognomi, dovranno pagare, pagare tutto, pagare caro.



Danilo Toninelli, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti: sto seguendo con la massima apprensione ciò che è accaduto a #Genova e che si profila come immane tragedia. Siamo in stretto contatto con Autostrade e stiamo andando sul luogo con il viceministro Rixi. La mia totale vicinanza in queste ore alla città



Roberto Fico, presidente della Camera dei Deputati: Un pensiero a tutte le persone coinvolte nella tragedia di #Genova, e un grazie ai soccorritori che stanno facendo di tutto per salvare uomini e donne dalle macerie.



Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo: Non ci sono parole per ciò che è accaduto a Genova. Ho appena parlato con @GiovanniToti . Una preghiera



Pedro Sanchez, primo ministro Spagna: Terrible derrumbe del viaducto #PonteMoranti en la ciudad de Génova. El Gobierno de España quiere manifestar su solidaridad con todo el pueblo italiano y, especialmente, con las víctimas de esta tragedia. Stiamo con voi.



Joseph Muscat, primo ministro Malta: Ci stringiamo attorno ai nostri amici Italiani in questo momento difficile -JM #Genova #Genoa



Matteo Renzi, ex presidente del Consiglio: Chi ha sbagliato deve pagare. E forse finalmente si potrà discutere di infrastrutture, senza ideologie. Ma oggi, PER FAVORE, oggi è solo il giorno del silenzio. Del cordoglio. Del dolore. E della gratitudine immensa per i soccorritori. #Genova



Paolo Gentiloni, ex presidente del Consiglio: #Genova Minuto per minuto di fronte alle immagini terribili di una tragedia. L’Italia intera si stringe attorno alle persone e alle famiglie coinvolte