Ponte Morandi, lenti ma importanti miglioramenti per i feriti

Genova - Migliora la situazione dei feriti di Ponte Morandi, ad oggi ancora tutti ricoverati presso gli ospedali genovesi.



San Martino - Le condizioni dei feriti ricoverati presso il Policlinico universitario risultano nel complesso stabili, con miglioramenti per lo più lenti ma comunque promettenti. Tra loro, la coppia composta da Eugeniu Babin e Yelina Natalya è stata trasferita ieri nel reparto Riabilitazione e Rieducazione di fisioterapia: nei giorni scorsi lei è stata sottoposta a un intervento chirurgico per ridurre una frattura esposta a una caviglia e una frattura alla colonna.

La genovese Camilla Scabini, invece, ieri mattina è stata sottoposta a un intervento chirurgico per la riduzione delle fratture di bacino e di mano, e al momento si trova ricoverata in Terapia Intensiva.

Anche il 29enne genovese Gianluca Ardini risulta stabile e vigile: per il momento ancora in osservazione a causa delle fratture a omero e bacino, la prossima settimana sarà trasferito alle Cure Intermedie.



Galliera - La 40enne italiana ivi ricoverata ieri è stata trasferita nel reparto di Ortopedia a seguito dello scioglimento della prognosi riservata.



Villa Scassi - Entrambi i pazienti - una 59enne ricoverata in Unità di crisi e un 34enne in degenza presso il reparto di Ortopedia - presentano condizioni in miglioramento.