Il presidente della Repubblica ha Genova per partecipare ai funerali di Stato

Genova - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato alle 9.50 circa all’Aeroporto Cristoforo Colombo accolto dal prefetto di Genova Fiamma Spena e si diretto in Valpolcevera, sul luogo dove è crollato ponte Morandi, per manifestare la sua vicinanza ai soccorritori che da martedì scorso sono al lavoro per trovare i dispersi.



Mattarella si è poi diretto negli ospedali genovesi per portare un messaggio di conforto alle persone rimaste ferite e ai loro familiari. Mattarella ha poi raggiunto la Fiera di Genova per partecipare ai funerali delle vittime delle diciotto vittime.



ph tratta dal profilo Twitter del Quirinale