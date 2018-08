Ponte Morandi, Miracolo all´Acremoni: il ponte crolla sullo stabilimento, nessun ferito

In questi giorni di ferie c'era un solo dipendente

Genova - E’ vivo per miracolo l’unico dipendente della ditta Acremoni il cui capannone è situato in via Greto di Cornigliano al civico 12, proprio sotto il ponte Morandi, crollato questa mattina poco prima di mezzogiorno.

L’azienda si occupa di stampaggio di guarnizioni in plastica ed è leader nazionale nel suo settore.

Per fortuna lo stabilimento questa mattina era chiuso per le ferie di Ferragosto e al lavoro c’era un solo dipendente, nipote del titolare.

I detriti del ponte crollato sono precipitati sulla struttura operativa e hanno provocato danni ingentissimi, nessuno è rimasto ferito.