Ponte Morandi, moncone est pericolante. Il prefetto: «Anche sul secondo pilone è evidente la corrosione»

La situazione del pezzo di viadotto rimasto sospeso a levante sta degenerando

Genova - La struttura commissariale per l'emergenza presieduta dall'architetto Roberto Ferrazza -dopo aver contattato sia il ministero che Autostrade per avviare gli interventi necessari - ha reso noto ciò che ormai sembrava già inevitabile: il moncone est di ponte Morandi è pericolante e deve essere abbattuto o messo in sicurezza al più presto.



Il pericolo di un altro crollo - Il prefetto di Genova Fiamma Spena ha comunicato di aver ricevuto «una relazione dal presidente della commissione ministeriale che segnala sul pilone 10 -quello su cui "poggia" il moncone est del ponte - un evidente stato di corrosione di grado elevato». Per queste ragioni, oggi la Guardia di finanza effettuerà l'acquisizione di nuovo materiale utile all'inchiesta sul crollo di ponte Morandi negli uffici della società Autostrade. In seguito si procederà con le testimonianze dell'architetto Ferrazza e dell'ingegnere Alberto Brencich sul caso.