Ponte Morandi, non regge l´ipotesi di Aspi: un video smentisce che il tir abbia perso la bobina

Genova - Secondo Autostrade, la causa del crollo di Ponte Morandi sarebbe da ricercare in una bobina di acciaio da 3.5 tonnellate, caduta dal tir che la trasportava e che – dopo aver colpito i piloni del viadotto – avrebbe provocato la rottura dell’equilibrio statico che lo teneva in piedi. Peccato che non sia così.



Pare, infatti, sussista un video in grado di smentire questa ipotesi. Una volta sottoposto al vaglio della Procura, il filmato in questione è stato analizzato meticolosamente, rivelando come il tir avesse ancora la bobina di acciaio agganciato al pianale nel momento in cui è precipitato giù dal viadotto lo scorso 14 agosto 2018.

Stando a quanto riportato da Repubblica, i frame del video in questione sarebbero stati recuperati e mandati in onda ieri da La7 nell’edizione delle 13.30 del telegiornale.

Non tarda ad arrivare neppure, la risposta della Mcm Autostrasporti di Alessandria, proprietaria del mezzo pesante accusato da Aspi di essere la causa del crollo: «Prima di esprimere pareri, sarebbe necessario approfondire meglio quanto accaduto. La nostra ditta è completamente estranea alla vicenda. Noi siamo parte lesa».