Ponte Morandi: operazioni delicate e complicate, ma procede la demolizione della pila 5

Genova - Finora la demolizione - o, meglio, decostruzione, stando a quanto riportato dal Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Genova Paolo Costa ai microfoni di Primocanale - della pila 5 di Ponte Morandi è stata possibile senza troppi intoppi.



Le operazioni - Suddiviso dapprima in tre sezioni di oltre 300 tonnellate ciascuna - opportunamente calate a terra in maniera consequenziale - al momento del pilone iniziale rimangono solamente le "gambe" da tirare giù: purtroppo, però, nonostante in questo caso si parli di decine di tonnellate - e non più di centinaia - la demolizione della parte alla base della pila potrebbe comportare ulteriori difficoltà. Questo succede perché la geometria della pila fa sì che il fissaggio fatto dalle gru sull'elemento che deve essere rimosso risulti più difficoltoso in fase esecutiva.

Grazie al lieve spostamento verso mare del tracciato del nuovo viadotto rispetto a quello percorso da Ponte Morandi, però, il cantiere di ricostruzione sta iniziando a lavorare contemporaneamente a quello di demolizione: se, infatti, nei prossimi giorni vedremo l'inizio della decostruzione della pila 4, nel frattempo i lavori propedeutici alla creazione del nuovo ponte sul Polcevera stanno già procedendo.