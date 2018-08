Genova - «I volontari di protezione civile e il personale della Protezione civile comunale – per un totale di 40 persone – assicureranno per questa notte un servizio antisciacallaggio a tutela delle abitazioni evacuate dopo il tragico crollo di ponte Morandi sull'autostrada A10 a Genova»: è una delle tante azioni messe in campo dalle squadre attivate questa mattina sotto la regia della Protezione civile del Comune di Genova. L'assistenza alla popolazione è stata costante e scrupolosa, dalle prime fasi immediatamente susseguenti al crollo alla comunicazione presso i caseggiati a rischio fino all'organizzazione dell'accoglienza con la predisposizione dell'occorrente per i pasti e per i pernottamenti.



Informazioni - La sala di emergenza della Protezione Civile del Comune di Genova rimarrà aperta al "Matitone" di via di Francia e sarà attivo il numero verde della Protezione Civile del Comune di Genova 800177797.