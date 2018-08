Ponte Morandi, parla il nipote di uno degli operai Amiu: «Era un brav´uomo, aveva adottato due bambini»

Genova - Chi parla è un musicista molto famoso a Genova, ma purtroppo non lo stiamo intervistando per rendere onore alla sua fama. Lui è il nipote di uno degli operai Amiu morti nell'ecocentro di Campi lo scorso 14 agosto, travolto dalla valanga di cemento del ponte Morandi. «Mio zio era un brav'uomo» ci racconta il nipote, «lavorava fin da ragazzo ed era ormai vicino alla pensione. Era sì precario, ma solo per l'Amiu, con cui aveva avuto un contratto a termine: in realtà ha lavorato tutta la vita, e gli mancava circa un anno ad arrivare ad avere una buona pensione».

«Lo zio era un brav'uomo: aveva adottato due bambini, era una persona molto impegnata, una persona per bene, che stava lavorando per arrivare serenamente alla pensione».



Mentre il musicista ci sta parlando con lui c'è anche sua madre, la sorella della vittima, visibilmente sconvolta, con il volto e gli occhi arrossati dalle lacrime e completamente a pezzi. Una tragedia senza fine per chi resta.