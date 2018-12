Ponte Morandi, partono i lavori di demolizione

C'è attesa invece per le le aziende che dovranno provvedere a ricostruire il nuovo viadotto

Genova - Scatta il cantiere per demolire quel resta di Ponte Morandi a 123 giorni dal crollo avvenuto il 14 agosto alle 11.36 che ha cambiato la vita di Genova e ha provocato 43 vittime.



Zone - Il sindaco nonchè commissario alla Ricostruzione Marco Bucci ha fatto il punto della situazione: «Non ci sono mai state aree sotto sequestro anche perchè sono di cittadini e società. Il mio auspicio è che possano essere libere in pochi giorni». Bucci ha spiegato che il ponte è sotto sequestro: «Siamo in contatto con la magistratura per capire come muoverci visto che c’è del materiale utile per le indagini. Il nostro obiettivo è quello di trovare un accordo in breve tempo e soprattutto permettere alla Procura di continuare a svolgere il proprio lavoro. Partiremo dalla zona lontana dalle case e cioè il lato Ovest».



Ricostruzione - Alla domanda su chi si occuperà di costruire il nuovo ponte Bucci è stato chiaro: «Ho già deciso, entro martedì al massimo ci sarà la mia firma sul decreto e saprete le imprese che sono state scelte».



Tratti autostradali - Con una nota la struttura commissariale sono stati definiti alcuni tronchi autostradali connessi al viadotto Polcevera sul cui esercizio interferisce la realizzazione degli interventi di ricostruzione dell’infrastruttura. Aspi dovrà concedere in pronta consegna lato levante il tratto dell’autostrada A7 di collegamento al viadotto dell’autostrada A10 dal casello di Genova Ovest, in direzione Ventimiglia-Alessandria; tratto di collegamento al viadotto dell’autostrada A10, in uscita dall’autostrada A7 in direzione Ventimiglia-Alessandria; tratto di collegamento tra il viadotto dell’autostrada A10 e l’autostrada A7 in direzione Milano, fino all’interconnessione con la predetta tratta autostradale; tratto di collegamento dal viadotto dell’autostrada A10 all’autostrada A7, in uscita, direzione Genova Ovest, fino all’interconnessione con la predetta tratta autostradale. Lato ponente invece è previsto il tratto di collegamento dell’autostrada A10 dall’uscita di Genova Aeroporto, in direzione Genova Ovest fino all’imbocco del viadotto; tratto di collegamento dell’autostrada A10 dall’ingresso in galleria dal viadotto fino all’uscita di Genova Aeroporto.