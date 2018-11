Il Pasta Pesto Day sta per diventare una realtà: dal 19 novembre sarà in 200 ristoranti nel mondo

Genova - Un piatto di gnocchi al pesto e tante persone felici di gustare il sapore della Liguria. Che si trovino a Manhattan o sotto la torre Eiffel, a due passi dal Big Ben o a Santiago del Cile, i protagonisti del nuovo video per il Pasta Pesto Day assaggiano in tutto il mondo il piatto che è una bandiera della Liguria. La clip, girata in due versioni da 30 e 60 secondi e proposta sia in italiano sia in inglese, è da oggi on-line, realizzato dall’Agenzia In Liguria e già su tutti i canali social Facebook e Instagram Italiani e del mondo.



L'iniziativa - Il video, che sarà anche trasmesso da domenica anche come spot sulle tv locali, ha la funzione di lanciare l’evento in programma dal 19 al 25 novembre – in occasione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo - con l’obiettivo di raccogliere fondi per Genova e di rilanciare l’immagine della città e della Liguria. Come il presidente della Regione Giovanni Toti racconterà oggi, nell’ambito di una presentazione dell’evento a FICO Eataly World di Bologna, nelle giornate del Pasta Pesto Day circa 200 ristoranti di tutto il pianeta proporranno in menù un piatto di gnocchi al pesto: parte dell’incasso (2 euro per porzione) sarà dato al Comune di Genova come contributo solidale alle necessità causate dal crollo del Ponte Morandi.



Lo spot - Anche dopo la settimana del Pasta Pesto Day il bellissimo video continuerà a girare in rete, promuovendo Genova e la Liguria. Ma lo sbarco massiccio del Pasta Pesto Day sui social di tutto il mondo ha anche 400 fortissimi alleati che hanno deciso di sostenere l’iniziativa per rilanciare Genova e la Liguria: sono i blogger, instagrammer e influencer che fanno parte del team a tutti gli effetti. Tra i primi ad aderire in Italia ci sono Chiara Maci (Chiarainpentola) con una community su instagram di oltre 430mila persone, le coppie di travel blogger Elisa e Luca, di "MiPrendoeMiPortoVia" che con diverse azioni hanno attivato numerosi colleghi travel blogger; Marika e Diego di Gate 309, Veruska Anconitano, ideatrice e curatrice del blog di ricette e viaggi enogastronomici in "La Cuochina Sopraffina", le pugliesi Manuela Vitulli di Pensieri in Viaggio e l’instagrammer Marika Marangella che hanno scelto di sfidarsi reciprocamente nella preparazione del pesto coinvolgendo con simpatia le loro numerose community. A fianco della Liguria si schiera anche Say Good, la community di food blogger indipendente con più di 160 contributors nel network, da cui stanno arrivando decine e decine di contenuti grazie all’entusiasmo di Vatinee Suvimol. Da Londra arriva l’adesione di Pretty Little London con oltre 360 mila follower su Instagram e di Liolaliola che inviteranno le loro community a gustare la pasta al pesto in uno dei sei ristoranti di Londra che hanno già aderito al progetto. Nei prossimi giorni arriveranno preziosi contributi da Giappone, Argentina, Usa, Germania e Australia dove ad esempio ha già dichiarato il suo sostegno la blogger Hello Miss May.