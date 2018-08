Ponte Morandi, prime ipotesi: «Forse ha ceduto uno strallo, ma la torre di sostegno non doveva crollare»

Genova - La commissione d'inchiesta del Ministero dei Trasporti punta il dito contro gli stralli: potrebbe essere stata, infatti, la rottura di uno di questi giganteschi tiranti a causare il crollo del ponte Morandi. Anche il professor Antonio Brencich - docente di ingegneria dell'Università di Genova e membro della commissione - ha avvalorato questa ipotesi, affermando che «"gira voce" che il collasso sarebbe stato attivato dalla rottura di uno strallo», ma in questo contesto si può più che altro parlare di un'ipotesi «più seria rispetto a quelle che parlavano di fulmini, eccesso di carico o altro».



Gli stralli del viadotto - Quando si parla di "stralli" si fa di norma riferimento ai tiranti trasversali - in cemento armato precompresso con un'anima di cavi d'accaio - la cui funzione è sostanzialmente quella di rinforzare la tenuta del ponte. In questo contesto specifico, pare che un testimone abbia visto saltare lo strallo ancorato al pilone numero 9, cosa che avrebbe causato il cedimento della parte centrale del viadotto.

Al momento sono in corso gli accertamenti del caso, ma - come ha fatto notare anche il professor Brencich - «già al momento della costruzione della struttura i criteri utilizzati non hanno tenuto conto dei cosiddetti "eventi eccezionali". La rottura di uno strallo è uno di questi, ma - anche nel caso in cui venisse riscontrato che la causa del crollo sia stata effettivamente questa - è evidente che la torre di sostegno non deve crollare: se si rompe uno strallo può crollare un pezzo di ponte, certo, ma la torre deve rimanere in piedi. Qua, invece, è crollata».