Ponte Morandi, prime novità dalla Procura: «I periti avranno sessanta giorni per il sopralluogo»

Il primo sopralluogo è in programma il 2 ottobre

Genova - «Avranno sessanta giorni i tre periti nominati dal giudice per le indagini preliminari per le operazioni di sopralluogo e catalogazione dei resti dei monconi del ponte Morandi»: la decisione è arrivata da parte del giudice per le indagini preliminari Angela Nutini al termine dell’udienza dell’incidente probatorio.



Perizia - Il primo sopralluogo dei periti, insieme ai consulenti dei 20 indagati e dei familiari delle vittime, è stato fissato per il 2 ottobre. Al termine dei 60 giorni, i tecnici discuteranno le conclusioni della perizia in una apposita udienza che dovrebbe essere fissata il 17 e al 18 dicembre.