Ponte Morandi, progetti per la ricostruzione sulla scrivania di Bucci: in pole position Fincantieri e Cimolai

Genova - Quattro progetti di firmati Santiago Calatrava (da un più basilare progetto a trave a uno più complesso, in cui tornano protagonisti gli stralli di metallo), quelli presentati da Impregilo e Fincantieri sulla base del disegno di Renzo Piano e un'inaspettata proposta cinese: sono solo alcune delle 15 proposte proposte arrivate sulla scrivania del sindaco di Genova e commissario alla ricostruzione Marco Bucci, presentati questa mattina dall'edizione cartacea de il Secolo XIX.



In pole position rimangono i progetti di Fincantieri e Cimolai, e a questo punto la sfida si fa davvero serrata. Se da un lato il gigante della navalmeccanica (Fincantieri) e il primo gruppo italiano delle costruzioni (Salini Impregilo, nonostante sia ancora indagato per le tangenti per il Terzo Valico) si ispirano al disegno realizzato lo scorso agosto da Renzo Piano, dall’altra gli specialisti italiani di ponti in metallo (Cimolai) si fanno forza con la firma delll’archistar Santiago Calatrava. Spiccano, poi, il progetto di Autostrade per l'Italia, quello della società veneta Sogeco (proponente di un'originale soluzione, in cui - grazie al riutilizzo dei basamenti

in cemento armato - si otterrebbe una per una struttura a tre livelli in cemento, acciaio e policarbonato) e un innovativo ponte a due piani.



La strada è ancora lunga, ma il commissario Bucci non sembra voler perdere altro tempo: staremo a vedere come andrà a finire.