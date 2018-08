Ponte Morandi, Renzo Piano mette il cuore per la sua città: «Cogliamo l´occasione per ripensare l´intera zona»

Il nuovo ponte sarà un monumento alla memoria delle vittime, e con l'occasione della ricostruzione potrà essere ripensata anche tutta l'attuale zona rossa

Genova - Oltre all'idea di progetto per il nuovo ponte, durante il meeting di ieri Renzo Piano ha sottoposto all’attenzione del sindaco di Genova Marco Bucci e del presidente di Regione Liguria e commissario straordinario Giovanni Toti anche un’interessante ipotesi relativa al quartiere sottostante (quello della cosiddetta zona rossa, insomma).



Un’altra idea dell’Archistar - Con la ricostruzione del ponte si avrà anche l’occasione di «ripensare l’intera zona», ha aggiunto il celebre architetto. In questo modo Certosa e Rivarolo potrebbero iniziare ad essere conosciute come il “Quartiere Piano”. Secondo Piano, infatti, «il ponte viene accompagnato anche da una riflessione su quell’area, di carattere urbanistico, di trasformazione. È il destino di una città: trasformare le aree dismesse, che siano industriali o ferroviarie, in città, urbanizzate».

Un importante “in più”, insomma, all’interno di questa serie di ipotesi presentate ieri durante il tanto chiacchierato incontro avvenuto in Regione per «parlare di come la città, dopo il crollo di Ponte Morandi, può rinascere più bella di prima intorno al suo nuovo viadotto» ha successivamente commentato il presidente Toti sui social.