Genova - Come già annunciato, tra i progetti arrivati sulla scrivania del sindaco di Genova e commissario alla ricostruzione Marco Bucci ci sarebbero anche quattro fascicoli provenienti dal gruppo Cimolai di Pordenone (azienda che, tra l'altro, annovera tra i suoi successi anche la realizzazione delle paratie per il nuovo canale di Panama, la copertura dello stadio olimpico di Pechino e la stazione della metropolitana di Ground Zero a New York). Tra questi, ben tre sono firmati dall'archistar spagnolo Santiago Calatrava.



I progetti - Le tre idee proposte da Calatrava presentano una variabile comune: sono tutti ponti costruiti in acciaio.

Il primo prende il nome di Ponte Cristoforo Colombo, ha 7 campate di 125 metri ciascuna e 8 le pile simili ad alberi a sorreggere la carreggiata. Il secondo, invece, si chiama Ponte dei Pescatori, e questo perché vuole simboleggiare l'indole da città marinara intrinseco nella nostra Genova: la sua struttura, infatti, ricorda molto delle vele, dal momento che è dotata di stralli e presenta campate di 140 metri. Il terzo progetto è stato, poi, chiamato Porta mediterranea II e si compone di un grande arco sovrastante il torrente Polcevera, cosa che finisce per creare una continuità con il profilo delle vicine montagne.

Come premesso, il quarto progetto presentato da Cimolai non porta la firma di un progettista, ma risulta comunque alquanto interessante: è stato chiamato "semplicemente" Ponte sul Polcevera, presenta campate di 50 metri ciascuna ed è strutturato in base alla tipologia dell’impalcato e delle pile (cosa che ne permetterebbe la prefabbricazione negli stabilimenti Cimolai).