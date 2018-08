Ponte Morandi, riaperti alcuni dei palazzi sfollati: la distanza di sicurezza stimata sarà 150 metri

Genova - Questa mattina le forze di sicurezza hanno permesso la riapertura dei civici 1, 2, 3 e 4 di via Porro (tre palazzi e un garage), in quanto distanti almeno 150 metri - distanza di sicurezza stimata - dal ponte pericolante.



Se gli abitanti dei suddetti edifici sono dunque da poco rientrati nelle proprie abitazioni, diversa sorte è toccata agli altri sfollati: circa 400 persone, infatti, risultano ancora iscritte alla lista per rientrare nelle proprie case, anche se comunque tutti per il momento hanno trovato una sistemazione temporanea, alcuni in albego a spese del Comune e altri a casa di amici e parenti.

In questo frangente, ricordiamo che il Centro Civico Buranello - inizialmente attrezzato per possibili pernottamenti - in realtà non si è reso necessario, tanto che al momento funge semplicemente da punto informativo per l'emergenza.