Ponte Morandi, riprese le operazioni di sgombero. Ancora interdetta la zona rossa

Con la fine dell'allerta sono riprese tutte le attività di rimozione dei rifiuti

Genova - Con la fine dell'allerta meteo sono riprese anche le operazioni di rimozione delle macerie del ponte Morandi all'interno dell'alveo del Polcevera.



La ripresa dei lavori - I Vigili del fuoco hanno fatto tutto il possibile per rireare le condizioni utili a far lavorare in sicurezza i mezzi delle imprese incaricate della rimozione dei detriti nel più breve tempo possibile. A quanto pare rimangono ancora poco meno di 1500 i metri cubi di detriti da portare via dall'area, dai binari e tra i capannoni della zona.



La zona rossa - Nonostante tutte le precauzioni del caso, a levante tutta la zona rossa rimane ancora interdetta, cosa che impedisce agli sfollati di poter entrare nelle case a recuperare i propri oggetti. La bomba d'acqua che si è abbattuta ieri su Genova, infatti, ha creato non poca preoccupazione per le condizioni dei monconi del ponte, anche se fortunatamente sembra non aver peggiorato in alcun modo la situazione.