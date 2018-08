Ponte Morandi, Siap: «Un grazie infinito ai soccorritori»

Genova - «Il drammatico crollo del ponte Morandi a Genova trascinando con sè decine di vite innocenti, scopre l'ennesimo inaccettabile paradosso del nostro Paese in cui l'incuria delle infrastrutture in special modo - regnano incontrastati generando dolori, lutti e disastri non più certamente imputabili a mera fatalità»: lo ha spiegato il Siap Nazionale.



«Oggi è il giorno del silenzio e del rispetto per le vite spezzate, per il dolore dei familiari, gli amici e di quanti hanno subito una perdita così assurda e così amaramente difficile da accettare; di più di ogni altra possibile perdita perché determinata dalla mancanza di cura e manutenzione delle strade del nostro Paese - ha aggiunto - Verranno i giorni per la ricerca delle responsabilità e l'individuazione di quanti non hanno lavorato con perizia e professionalità al bene del Paese; oggi solo silenzio, spezzato solo dal plauso incondizionato per quanti – vigili del fuoco, poliziotti, carabinieri, operatori sanitari e del soccorso - sin dai primi minuti dopo del crollo del ponte Morandi si sono prodigati nelle operazioni di soccorso e individuazione delle vittime. Ci stringiamo idealmente ai colleghi ed amici genovesi e a tutti i familiari», ha concluso il Siap.