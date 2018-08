Ponte Morandi, sindacati Amiu: «Venga garantito il servizio nel rispetto della sicurezza»

Genova - «Non è facile trovare le parole giuste di fronte ad una tragedia come questa. La sensazione che tutto sia rimasto sospeso aleggia attorno a tutti noi e si respira in tutta la città»: lo hanno dichiarato le segreterie di FP-CGIL, FiT-CISL, UILTRASPORTI, FIADEL, RSU AMIU che si uniscono al dolore delle famiglie dei colleghi morti nel crollo del ponte Morandi e a tutte le famiglie di coloro che hanno perso la vita in tale tragica circostanza ed esprimono la propria vicinanza a tutti i lavoratori coinvolti direttamente.



Emergenza - «Certi del senso di responsabilità e dello spirito di abnegazione dei lavoratori AMIU già dimostrato in passato e del loro rinnovato impegno straordinario, chiediamo a tutte le istituzioni coinvolte di fare la propria parte nell'assumere le decisioni necessarie al superamento della grave situazione che si sta vivendo e all'Amministrazione Comunale che si individuino e si trasferiscano, immediatamente, all'Azienda le aree e i finanziamenti necessari al proprio funzionamento, nell'immediato e nel futuro. Chiedoamo all'Azienda che si garantisca la continuità del servizio nel rispetto della sicurezza e della operatività dei lavoratori e che siano avviate verifiche in tutte quelle sedi che si trovano in condizioni di potenziale pericolo. Infine a tutti lavoratori di partecipare alla prossima iniziativa che avvieremo per la devoluzione di una giornata di lavoro a favore delle famiglie dei "nostri morti».