Genova - Ponte Morandi, tre mesi dopo. Mentre in Svizzera continua l'analisi dei reperti, in Italia si cerca senza sosta di trovare una spiegazione al crollo.



L'ipotesi - In questo contesto, lo scorso 6 novembre i ricercatori di due società di ingegneria (lo Studio Calvi e Mosayk di Pavia), in collaborazione con IUSS, con l'Università di Pavia, con la Fondazione Eucentre (un centro di ricerca) e con l'University of Washington di Seattle, hanno presentato un nuovo studio relativo alla possibile sequenza del crollo. La simulazione in questione è visionavile integralmente sulla pagina YouTube dedicata al progetto.

Il video in questione potrebbe essere acquisito anche dalla Procura di Genova a titolo probatorio proprio perché estremamente compatibile con i dati finora raccolti (benché le indagini siano chiaramente ancora in corso). Si attendono aggiornamenti in merito, ma a questo punto non si può escludere nulla.