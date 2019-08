Ponte Morandi, Toti incontra uno dei sopravvissuti: «Ha lottato per veder nascere suo figlio»

Genova - «Quel 14 agosto Gianluca Ardini ha lottato per ore per restare in vita e veder nascere suo figlio. E ce l’ha fatta: il piccolo Pietro è nato il 13 settembre 2018, a quasi un mese dal crollo del Ponte Morandi. Da allora Pietro, Gianluca e sua moglie Giulia sono diventati un po’ il simbolo della speranza per Genova». Queste le parole del Governatore della Liguria Giovanni Toti, che questa mattina ha incontrato Ardini e sua moglie negli uffici della Regione.



L’incontro - Il 14 agosto Ardini è rimasto sospeso nel vuoto grazie alla cintura del furgone con cui andava al lavoro: dopo diverso tempo i Vigili del Fuoco lo hanno imbragato e portato a terra cercando di non creare ulteriori problemi alla grave ferita alla spalla che aveva riportato. Dopo oltre un mese dalla tragedia - il 29 settembre - l'uomo è stato l'ultimo dei feriti dimessi dall'ospedale, che ha lasciato affermando di ricordare ogni istante di quel tragico 14 agosto, di essersi accorto «di tutto quello mi accadeva intorno... Ora non voglio più pensarci, guardo avanti e basta», consapevole, comunque, di essere davvero rimasto vivo per miracolo.

«A me hanno trasmesso tanta forza, per lavorare di più, lavorare bene e velocemente, per la città, per la Liguria, per le imprese, per i cittadini, per tutti i piccoli Pietro che costruiranno qui il loro futuro» continua Toti. «Pietro oggi ha quasi un anno e quasi un anno è passato da quel terribile giorno che si è portato via 43 vite innocenti, che mai dimenticheremo. Per questo ieri ho voluto incontrare Gianluca e Giulia: vederli sorridere mi ha fatto pensare al tanto lavoro fatto e a quello che ancora c’è da fare. Alla voglia di ripartire. E tornare più forti di prima. Genova può farlo e lo sta facendo, come ha fatto la famiglia Ardini».