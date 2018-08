Ponte Morandi, tra le vittime anche quattro ragazzi di Torre del Greco. I parenti: «Non si può morire per andare in vacanza»

Genova - Si chiamavano Matteo Bertonati, Giovanni Battiloro, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione. Erano quattro ragazzi di Torre del Greco, e la mattina del 14 agosto stavano viaggiando sulla A10 in direzione Nizza, dove li aspettava il fratello di uno di loro. Da lì sarebbero poi ripartiti per Barcellona, dove li aspettava la fidanzata di uno del gruppo. Erano allegri, avevano addirittura postato una storia di instagram intorno alle 11. Ma la sorte non li ha assistiti: ci sono anche loro tra le vittime del crollo del ponte Morandi.



«Non si può morire per andare in vacanza» ha detto in preda al dolore e alla disperazione il padre di uno di loro, che questa mattina in attesa di fronte alla camera ardente allestita al San Martino insieme a parenti e amici di tutte le altre vittime dell'immane tragedia. «Io ce l'ho con la famiglia Benetton, con i proprietari delle Autostrade, perché loro sapevano benissimo quale fosse la situazione. Facevano percorrere comunque quel ponte, non c'erano alternative, e questo è il risultato».

Tutti i parenti delle vittime sono sotto shock. «Mia moglie» continua a raccontare l'uomo ai nostri microfoni «ha visto il telegiornale intorno a mezzogiorno, e subito abbiamo pensato "Ma i nostri ragazzi dovevano passare di lì per andare in Francia", ma eravamo sicuri che ce l'avessero fatta. Per scrupolo abbiamo provato comunque a chiamarli, ma i cellulari erano staccati: purtroppo erano sotto le macerie».