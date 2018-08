Ponte Morandi, tra le vittime una funzionaria della Regione Lombardia

iL presidente della Regione: «Abbiamo perso una persona molto stimata»

Genova - Tra le vittime del crollo di ponte Morandi c’è anche Angela Zerilli, funzionario della Regione Lombardia nella Direzione Generale Cultura.



Questo il cordoglio espresso dal presidente Attilio Fontana: «La tragedia di Genova assume per l'intera comunità. Apprendere che tra le vittime del crollo del ponte c'è anche una persona stimata e apprezzata per il suo lavoro ci addolora moltissimo. A nome di tutti i dipendenti della Regione porgo le più sentite condoglianze ai familiari e ai cari di Angela. Ci stringiamo al loro dolore e siamo a disposizione per ogni necessità in questo drammatico momento». Il presidente, in segno di lutto, ha disposto che le bandiere di Regione Lombardia restino a mezz'asta in tutte le sedi istituzionali fino alla data dei funerali.