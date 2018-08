Ponte Morandi, Traverso: «Al momento nessun rinforzo per la Questura di Genova»

Genova - «Sono passati sei giorni dal crollo del ponte Morandi e la Questura di Genova non ancora avuto nessun rafforzamento del proprio organico. La gestione di un’emergenza che evidentemente non avrà tempi rapidi sta creando grossi problemi deve garantire il controllo del territorio in una città importante come quella di Genova»: lo ha spiegato Roberto Traverso del Siap.



«Questo significa che attualmente l’impiego delle “volanti”, per vigilare e garantire sicurezza sui posti fissi collegati alla tragedia, sta determinando un grave e pericoloso sguarnimento dell’attività dinamica e preventivo per la sicurezza della città, attività che ordinariamente è garantita dall’Ufficio Prevenzione Generale e dai Commissariati della Questura con grande sacrificio a causa della cronica carenza di personale - ha proseguito - Il Siap nell’immediatezza della tragedia ha chiesto con forza alle istituzioni di dare un segnale immediato di rafforzamento agli organici della Questura e delle Specialità della Polizia di Stato di Genova ma ad oggi tutto tace.



«Inoltre viviamo un paradosso locale che assume aspetti grotteschi ed è quello del Reparto Prevenzione Crimine Liguria di Genova Bolzaneto. A tal proposito riteniamo a dir poco incredibile che in un momento così grave, tutto il personale del Reparto non venga impiegato a Genova ma continui ad essere aggregato presso altre città italiane (Rimini, Napoli,Ventimiglia,Sanremo). I cittadini genovesi hanno già pagato pesantemente lo scotto di responsabilità che devono essere chiarite al più presto e nello stesso tempo non devono subire anche la beffa di aver meno sicurezza nella propria città a causa di una scorretta gestione delle risorse sul territorio ligure e sulla mancanza di celerità ad assegnare risorse in aggregazione alla polizia di Stato genovese», ha concluso Traverso.