Ponte Morandi un anno fa il crollo: attaccata a una gru spunta la bandiera di San Giorgio

Genova - Una bandiera di San Giorgio è stata alzata e attaccata a una delle gru dove fino a pochissimi giorni fa erano presenti gli ultimi resti di ponte Morandi e dove oggi Genova si ferma per ricordare le 43 vittime del crollo di ponte Morandi avvenuto un anno fa alle 11.36.



Riflessione - «Per tutti noi, che in questo anno non abbiamo mai smesso di lavorare per sanare questa ferita, il ricordo di quei momenti tra le macerie e la consapevolezza del cammino fatto. Una preghiera per chi non c’è più, un grazie sincero a chi ha creduto in ogni momento che Genova e la Liguria potessero risorgere. E così è stato», ha scritto il presidente Giovanni Toti su Facebook.