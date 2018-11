Ponte Morandi, una tragedia nella tragedia: assunzioni in netto calo dopo il 14 agosto

Anche l'economia ligure risente in maniera pesante del crollo del viadotto sul Polcevera: i dati registrati nel trimestre luglio-settembre sono allarmanti

Genova - Tra luglio e settembre sono stati più di cinquemila i contratti di lavoro persi in Liguria, e il picco si è registrato ad agosto, in concomitanza con il crollo di Ponte Morandi. A riportare questa ennesima "tragedia nella tragedia" è l'edizione cartacea odierna de Il Secolo XIX, le cui parole non fanno che confermare quello che da mesi è il timore di tutti: il crollo di Ponte Morandi continua a fare vittime in ogni campo.



Tiriamo le somme - Quarantatre morti, moltissimi superstiti traumatizzati a vita, decine e decide di familiari e amici delle vittime indelebilmente segnati dal dolore, centinaia di sfollati, una città in ginocchio: ma a quanto pare ancora non basta. I dati Inps - presentati all'interno del bollettino regionale relativo all’Osservatorio sul precariato - forniscono un panorama disastroso non solo per Genova, ma per la Liguria tutta: la ferita del tessuto occupazionale dell'intera regione, infatti, è davvero profonda, e l'economia ligure ne risente a livelli decisamente alti. Una situazione decisamente preoccupante, anche perché - stando ai dati pubblicati dal quotidiano ligure - dai 18.927 di occupati registrati a luglio (in crescita di 117 punti rispetto allo stesso trimestre del 2017) si è successivamente passati a una totale inversione di tendenza del successivo agosto. Nello stesso periodo del 2017, inoltre, la Liguria ha contato 11.532 nuovi contratti, ma arrivati ad agosto 2018 il numero è sceso di oltre duemila punti, situazione che è ulteriormente peggiorata a settembre: in questo scenario, il computo del trimestre luglio-settembre porta con sé ben 5.385 contratti in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.



Genova e tutta la Liguria sono e rimarranno vittime della tragedia dello scorso 14 agosto. L'odierno quadro occupazionale ligure, insomma, non è affatto dei migliori: anzi, tutt'altro. Il "The day after" crollo di Ponte Morandi risulta catastrofico su qualsiasi fronte, e l'economia a quanto pare è uno dei settori che - sul lungo periodo - più ne sta risentendo. I dati sono allarmanti, ma sicuramente nessuno - dalle istituzioni ai singoli - ha intenzione di soccombere a questa situazione senza cercare di porvi rimedio prima che sia troppo tardi.