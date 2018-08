Ponte Morandi, uno dei sopravvissuti: «Qualcuno deve pagare»

Si tratta di Gianluca Ardini ricoverato al San Martino

Genova - «Qualcuno deve pagare, è venuto giù un ponte percorso da migliaia di persone 0187: lo ha dichiarato intervistato da Rai News il 29enne Gianluca Ardini, uno dei sopravvissuti al crollo del viadotto Polcevera e ricoverato al San Martino.



Recupero - «Vorrei incontrare il vigile del fuoco che mi ha salvato la vita. Se non mi avesse trovato non so quanto avrei resistito – ha proseguito - Ho resistito per la mia famiglia e per la voglia di vivere».



Miracolo - L’uomo è rimasto appeso alla sua auto grazie alla cintura al furgone con cui andava al lavoro. I vigili del fuoco lo hanno imbragato e portato a terra cercando di non creare ulteriori problemi alla grave ferita alla spalla.