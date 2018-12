Ponte Morandi, venerdì il progetto arriva in Procura. Bucci: «Meglio una scelta con demolizione e ricostruzione»

Genova - «Venerdì manderemo il progetto di demolizione alla Procura, ma solo quello». L'annuncio arriva direttamente dal sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci, che conferma che le notizie secondo cui venerdì 7 la Procura riceverà il progetto di demolizione di Ponte Morandi.



E quelli presentati per la ricostruzione cosa si può dire? «I progetti li abbiamo visti, sono tutti belli. La scelta sarà difficile, ma facile: nel senso che sicuramente quello che sceglieremo sarà un bel progetto. Sono sicuro e tranquillo, qualunque scegliamo sarà sicuramente un progetto che va bene per la città». Oltre a ciò, il commissario Bucci ha anche confermato di preferire la scelta di una proposta che preveda la demolizione e la ricostruzione: «È il sistema migliore per poter fare i lavori, se non ci riusciamo lo gestiremo».