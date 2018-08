Ponte Morandi, viabilità nel caos: Tursi annuncia le contromosse

Bus navetta gratis in Valpolcevera e nel Ponente e nelle ore di punta chiuso lungomare Canepa ai mezzi pesanti.

Genova - «Usate il trasporto pubblico locale, è una componente fondamentale di cui abbiamo un grande bisogno per uscire dalle attuali e future criticità»: lo ah annunciato il sindaco di Genova Marco Bucci che ha fatto il punto della viabilità dopo il crollo di ponte Morandi.



Bus - «E' disponibile gratuitamente un autobus speciale, con un'alta frequenza, che andrà dalla stazione di Bolzaneto sino a Brin, per consentire alle persone di accedere velocemente alla linea metropolitana e da lì al centro città - ha aggiunto - Sarà il principale asse di trasporto della Valpolcevera. Un secondo asse transiterà dal Ponente, con una linea di autobus che partirà da Sestri Ponente, raggiungerà l'aeroporto, per poi arrivare a Principe e Brignole. Anche questa linea sarà totalmente gratuita. Rfi sta predisponendo un grande rinforzo dei treni da Voltri a Principe, con una frequenza pari a una metropolitana di superficie. Inoltre, abbiamo predisposto un parcheggio di intercambio a Pra', con una grande disponibilità di posti, anch'esso gratuito. Riteniamo che queste tre azioni possano indirizzare e convincere un gran numero di genovesi a non utilizzare i mezzi privati per gli spostamenti nelle zone più critiche».



Tir - «E' partita una sperimentazione che ha visto la chiusura di lungomare Canepa ai mezzi pesanti ma la criticità maggiore - ha sottolineato Bucci - l’abbiamo riscontrata sul lato ponente della strada a mare Guido Rossa. Abbiamo quindi deciso che, per chi giunge dal centro, sarà possibile ritornare a prendere la rampa in ascesa, che va direttamente al casello dell'autostrada. Mentre chi esce dal casello di Cornigliano scenderà verso la rotonda dell'aeroporto e da lì potrà proseguire verso levante. Si tratta di una fase sperimentale che, se le cose non andranno come sperato, sarà soggetta a cambiamenti in corso d’opera, anche uno al giorno, sino a quando non si riuscirà a trovare la soluzione giusta». A seguito di un accordo con i terminalisti, è stato deciso di chiudere lungomare Canepa ai mezzi pesanti nelle ore di punta, dalle 7 (o 7,30) alle 9 (o 9,30) e dalle 17 alle 19, questo consentirà al traffico pesante di passare in via Guido Rossa e Lungomare Canepa nel momento di minor traffico.



Percorso - «Un'altra grossa novità – ha proseguito il primo cittadino - è che stiamo parlando con Ilva per aprire un percorso alternativo sul lato nord della fabbrica, per consentire ai mezzi pesanti in uscita dall'autostrada di arrivare, dopo essere transitati dall'aeroporto, alla rotonda di San Giovanni D'acri, e da qui in porto. Inoltre, stiamo puntando a rendere nuovamente percorribili corso Perrone e via 30 settembre, per creare, in una ventina di giorni, due linee di percorrenza nord-sud nella Valpolcevera, attualmente bloccata, e, contemporaneamente, stiamo liberando la strada di Fegino e via Borzoli da cantieri e parcheggi, per rendere questo tragitto più percorribile. Infine, stiamo valutando la possibilità di aprire una strada verso l'estremità est della valle, che ci consentirà di avere un transito anche in prossimità del Campasso».