Ponte per Genova, arriva l´ok per il `piano b` sul riutilizzo dei detriti

Genova - Scatta il via libera da parte della conferenza dei servizi della Città Metropolitana per il cosiddetto “piano b” sul riutilizzo dei detriti dell’ex Morandi. La gestione del materiale di risulta è stata affrontata in due pratiche, una delle quali ha avuto l'ok definitivo questa mattina, mentre l'altra decisione è attesa per martedì prossimo.



Detriti - «Non si tratta del progetto di reimpiego nel ribaltamento a mare di Fincantieri come avrei voluto - dice il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci - per il quale non è arrivato l'ok atteso dal ministero dell'Ambiente, dovremo attendere la formazione de nuovo governo, nel frattempo procediamo con il piano b».



Utilizzo - I primi 25 mila metri cubi saranno utilizzati per i riempimenti del parco urbano che nascerà sotto la pila 10 del nuovo viadotto, mentre sui restanti 35 mila si attende l’ok dopo gli approfondimenti della Regione.