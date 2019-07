Ponte per Genova, prende forma il lato ovest: proseguono i lavori per l´elevazione delle nuove pile

Genova - «Proseguono incessantemente le attività per la costruzione del nuovo viadotto. Due nuove attività prendono il via questa settima, l'assemblaggio della seconda campata in acciaio e quelle per l'elevazione di una nuova pila»: così PERGENOVA S.C.p.A. è la società consortile per azioni costituita da Fincantieri Infrastructure e Salini Impregilo per la progettazione e la costruzione del nuovo ponte.



Impalcato - «In particolar modo, dopo l'arrivo via mare questa settimana del secondo carico di conci che andranno a costituire la seconda campata, prosegue, nell’area di pre-assiemaggio allestita in cantiere a ponente, il montaggio a terra dell'impalcato attraverso lavori di saldatura e bullonatura. Sempre a ovest, partono le operazioni per l’elevazione di una nuova pila, la numero 6, mentre proseguono quelle delle pile 5 e 9. Inoltre, continuano i lavori sul plinto della pila 7 e per l’esecuzione dei pali della pila 8. A levante, invece, questa settimana cominciano i lavori per la paratia di pali della spalla B e per le sottofondazioni della pila 10, mentre proseguono i lavori per il plinto della pila 11.