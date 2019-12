Ponte per Genova, varato il primo impalcato a Levante

Genova - Il nuovo Ponte sul Polcevera a Genova, realizzato dalla joint venture PERGENOVA composta da Salini Impregilo e Fincantieri, prende vita anche a Levante, con il varo svoltosi oggi del primo impalcato tra le pile 14 e 15 nell'area del Parco Campasso. Il Ponte, dopo i primi 150 metri sollevati a Ponente, rinasce quindi oggi anche nella zona est che è stata maggiormente colpita dalla tragedia del crollo del Ponte Morandi.



Le operazioni hanno previsto, ad un'altezza di circa 35 metri, il varo dell'impalcato lungo 50 metri, dal peso di circa 560 tonnellate e sollevato con due carter laterali. Il nuovo Ponte ha una travata continua di lunghezza totale pari a 1.067 metri costituita da 18 pile e da 19 campate. Tutte le opere in cemento armato sono realizzate da Salini Impregilo e l'impalcato in acciaio è prodotto negli stabilimenti di Valeggio sul Mincio, Castellammare di Stabia e Sestri Ponente di Fincantieri Infrastructure.



Nel frattempo, a terra procedono i lavori per l'ultimazione di 3 pile (dopo il completamento delle prime 10) e dell'assemblaggio dei prossimi impalcati sia a Ponente che a Levante. Anche in quest'area, protagonista della demolizione tramite esplosivo dello scorso 28 giugno, i lavori vanno avanti giorno e notte nonostante le avverse condizioni metereologiche e procederanno a ritmi serrati per tutte le feste natalizie, con la sola esclusione del 25 e del 26 dicembre.

Tutte le attività riguardanti il Ponte Pergenova, opera di eccellenza per innovazione tecnologica e sostenibilità, possono essere seguite sul sito www.pergenova.com grazie a 6 webcam, che diventeranno 8 nei prossimi giorni con l'accensione delle 2 nuove telecamere di Levante, attive 24 ore su 24 e sette giorni su sette, puntate sul primo cantiere al mondo totalmente trasparente. Lavori che la cittadinanza può toccare con mano anche grazie a Spazio Ponte, mostra permanente interattiva e multimediale allestita nel Porto Antico. Spazio Ponte è un faro acceso su un progetto dalla grande importanza simbolica e che rappresenta un modello da esportare al resto dell'Italia per far ripartire le infrastrutture, motore di sviluppo per l'economia e per l'occupazione del Paese.