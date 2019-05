Porta Pila, il monumento incastonato tra i palazzi potrebbe `traslocare`. Ma sarà la volta buona?

Genova - Porta Pila un tempo era collocata all'incrocio con via XX Settembre, all'altezza della corsia degli autobus sita lungo l'asse dell'attuale via Fiume. Stando ad alcune fonti, la porta originariamente avrebbe dovuto essere destinata alle fortificazioni di Porto Maurizio, ma tra il 1647 e il 1649 fu trasportata a Genova per ordine dei Padri del Comune. Disposto il suo abbattimento nel 1891 - durante la demolizione delle Fronti Basse - il monumento alla fine fu fortunatamente salvato e, dunque, spostato nel Bastione Montesano (un sito oggi non più esistente) già nel 1899. Intorno al 1940, infine, la porta fu nuovamente smontata e - una volta terminata la Seconda Guerra mondiale - venne collocata nel sito attuale di via di Montesano. Oggi - a distanza di quasi 80 anni dall'ultimo "trasloco" della struttura - il Consiglio comunale di Genova torna a parlare di una sua possibile ricollocazione: nulla di concreto per il momento, ma le ipotesi certo non mancano.



L'idea - Se si puntano gli occhi sopra la struttura di Brignole - in direzione di via di Montesano, per l'appunto - la figura di Porta Pila è facilmente identificabile. Da anni ormai abbandonata a sé stessa e agli inesorabili segno del tempo. Memore dei suoi antichi fasti, però, il Consigliere comunali di Fratelli d'Italia Alberto Campanella ha portato ieri in Sala Rossa la proposta di una sua ricollocazione all'altezza dell’intersezione tra viale Brigata Bisagno e corso Buenos Aires, così da renderle finalmente indietro un po' del lustro che da tempo ha dovuto sacrificare in cambio della "vita", incastonata nel cemento e costretta a stare "gomito a gomito" con i palazzi di via Montesano, diventati suoi vicini già nella seconda metà del secolo scorso.

Questa non è la prima volta che viene presentata una qualche ipotesi per una ricollocazione più "dignitosa" della struttura: da decenni, però, alle parole non è mai seguito nulla di concreto. Che questa sia (finalmente) la volta buona?