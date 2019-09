Porto Antico, prende a calci e pugni quattro auto parcheggiate della Polizia Locale: arrestato

Genova - Ieri mattina un uomo - senza apparente motivo - ha dato in escandescenze in pieno Porto Antico, prendendo a calci e pugni quattro auto della Polizia Locale posteggiate sotto la sopraelevata.



L'arresto - Gli agenti della Polizia Locale erano in servizio nel centro storico quando l'uomo ha divelto tutti gli specchietti retrovisori e ammaccato le portiere delle quattro vetture. Notato da alcuni Militari della Guardia di Finanza che passavano vicino all'Acquario, e poco dopo sono sopraggiunti anche gli agenti del reparto Sicurezza urbana, in servizio su due dei veicoli danneggiati. Dopo essere riusciti a fermare l'uomo, i Finanzieri e gli agenti della Locale lo hanno condotto nella sede del reparto Giudiziaria di piazza Ortiz, dove è stato identificato: a quanto pare si tratta di un cittadino gambiano, irregolare sul territorio nazionale e pregiudicato per rapina impropria e spaccio, immediatamente arrestato. Stando alle prime stime, il danno ammonterebbe a diverse migliaia di euro.



[Foto d'archivio]