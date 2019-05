Porto di Genova, attraccata la nave cargo Bahri Yambu

Intanto è in corso il presidio da parte di Filt Cgil e collettivo autonomo lavoratori portuali

Genova - La nave cargo battente bandiera della Saudi Arabia carico di armi Bahri Yambu ha attraccato questa mattina verso 5 al terminal Gmt del porto scortata da due motovedette. Le operazioni di carico termineranno non prima delle 21.



Sciopero - Il collettivo autonomo lavoratori portuali ha raggiunto il terminal e bloccato l'ingresso degli ormeggiatori del porto con lo striscione 'Stop ai traffici di armi, guerra alla guerra' ma gli ormeggiatori sono stati fatti passare via mare. Presidio anche da parte della Filt Cgil a Ponte Etiopia. In una nota i segretari Filt Enrico Ascheri ed Enrico Poggi hanno scritto: «Vogliamo segnalare all'opinione pubblica nazionale e non solo che, come hanno già fatto altri portuali in Europa, non diventeremo complici di quello che sta succedendo in Yemen».