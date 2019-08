Porto di Genova, aumentano i traffici illeciti: ecco i dati

Genova - Il 10,5% della cocaina e il 28,3% dell'eroina sequestrate a livello nazionale sono stata sequestrate in Liguria: questo il dato emerso durante la conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza, durante la quale è stato fatto anche un focus specifico sul sistema portuale ligure e sul contrasto alle attività illecite.



La conferenza - In Liguria l'attività di repressione dei traffici illeciti nel 2019 è stata intensa, mentre sotto il profilo della prevenzione il dato maggiore riguarda i recenti provvedimenti antimafia a carico di diverse società dell'area portuale. Per quel che concerne, poi, il traffico internazionale di rifiuti, è stato sottolineato come i rifiuti illeciti vengano molto spesso nascosti all'interno di container contenenti abbigliamento e strumentazioni elettroniche dismesse, tutti destinati a Paesi africani (come Ghana, Senegal, Egitto, Burkina Faso e Tunisia) o asiatici (primi fra tutti la Repubblica Popolare Cinese e l'India).

Secondo il Procuratore aggiunto Francesco Pinto, il traffico di sostanze stupefacenti all'interno del porto sarebbe in costante crescita, mentre il grande afflusso previsto per i prossimi anni all'interno del porto di Genova - conseguenza dell'incremento degli interventi infrastrutturali previsti nel corso dei prossimi anni - dovrebbe fare crescere anche le risorse finanziarie e, di conseguenza, il rischio di infiltrazioni mafiose: tutto questo non fa che confermare come l'attenzione rivolta alle realtà portuali della nostra città sia in questo momento oltremodo fondamentale.