Porto di Genova, la Polizia di Frontiera scopre immigrati in un container

Genova - Quattro immigrati nascosti in un container sono stati scoperti dalla Polizia di Frontiera nell’area parcheggi adiacente a ponte Caracciolo, nello scalo genovese. E' successo nella mattinata odierna.



Condizioni - Le persone trovate, tutte adulte, erano leggermente disidratate ma in buone condizioni fisiche e sono stati trasferite all'ospedale Galliera per i controlli del caso. Sono in corso le indagini da parte della Polizia di Frontiera per identificare gli immigrati e fare luce su chi li abbia aiutati a finire all’interno del container.