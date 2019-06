Porto di Genova, la seconda nave delle armi `tarda` ad arrivare: attracco posticipato al 20 giugno

Genova - Era previsto per lunedì mattina l'arrivo della nave delle armi saudita Bahri Jazan gemella della Yambu, arrivata a Genova lo scorso 20 maggio.



La protesta - Nei giorni scorsi sulla pagina Facebook del Calp (Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali) era stato postato uno status in cui veniva annunciata - alle 5 di lunedì 17 giugno - la messa in atto un presidio davanti al varco di ponte Etiopia per protestare contro l'arrivo al terminal Gmt della Bahri Jazan. Nel post si può, infatti, leggere testualmente: «L'assemblea pubblica convocata ieri sera dal Calp ha potuto visionare i documenti che dimostrano che le apparecchiature che i portuali si erano rifiutati di imbarcare sulla nave Bahri Yambu sono ufficialmente classificate come armi dall'Uama (l'Unita` per le Autorizzazioni dei Materiali di Armamento del ministero degli Esteri). Pertanto e` stato dimostrato che l'azienda esportatrice, Teknel di Roma, e l'agenzia marittima rappresentante della compagnia marittima di stato saudita, hanno mentito alla pubblica opinione, all'Autorita` portuale e alla Prefettura di Genova affermando che si trattava di apparecchiature civili».

Pare che anche la Teknel sia stata costretta ad ammettere che si tratti di “armi” destinate alla Guardia Nazionale Saudita, dunque la conclusione a cui è arrivato il Calp è una sola: «Le armi della Teknel ferme in magazzino siano rispedite immediatamente al mittente. Nessuno provi a caricarle sulla prossima nave saudita, Bahri Jazan, prevista per lunedi` 17 giugno all'alba».

A quanto pare, però, l'arrivo in porto della Jazan è stato ancora posticipato: al momento si parla, infatti, del prossimo giovedì 20 giugno, precisamente intorno alle 7 di mattina.