Porto di Genova, stroncato traffico di droga: sequestrati 368 chili di cocaina

Genova - Scoperti 368 chili di cocaina, sequestrati oltre 953 mila euro in contanti e tre italiani in manette tra cui un affiliato alla cosca 'ndrangheta di Reggio Calabria: è il bilancio dell’operazione effettuata in porto a Genova dalla Guardia di Finanza in collaborazione con la Dea degli Usa finalizzata al contrasto delle narco-mafie.



Reati - Le accuse mosse agli arrestati sono traffico internazionale di droga con le aggravanti di mafia, ingenti quantità di stupefacente. Non è la prima volta che nello scalo genovese avviene un’operazione del genere: dal novembre scorso si tratta del quinto sequestro di droga.