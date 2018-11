Porto, sì all´ordine del giorno per sicurezza per i lavoratori in caso di allerta meteo

Genova - È stato approvato all'unanimità l'ordine del giorno per la tutela della sicurezza dei lavoratori portuali in caso di allerta meteo.



Meteo -L'ordine del giorno «impegna il presidente della Giunta ligure a farsi promotore con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, la Direzione Marittima della Liguria, gli operatori portuali e le parti sociali di un protocollo d'intesa che garantisca in maniera omogenea, in tutto l'ambito portuale, la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in caso di allerta meteo. Garantire la funzionalità del porto è un sacrosanto interesse della comunità genovese e ligure, ma questo deve avvenire mettendo al centro la salute e la sicurezza dei lavoratori».