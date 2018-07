Porto, tir in coda e traffico completamente paralizzato

Riaperti i varchi dopo lo sciopero di tre giorni dell'autotrasporto

Genova - Traffico in tilt a Genova dopo lo stop di tre giorni da parte dei lavoratori dell’autotrasporto: centinaia di camion si sono messi in fila per entrare in porto e così disagi si sono registrati non solo in città ma anche in autostrada. La strada Guido Rossa, in direzione Levante è chiusa al traffico e i veicoli vengono fatti transitare verso via Cornigliano.



Traffico - Circolazione intensa su entrambe le direzioni di marcia di Lungomare Canepa mentre permangono rallentamenti nell’area Voltri – Pegli verso Levante a causa dell’afflusso si veicoli usciti dal casello di Pra’. Più critica la situazione sul varco elicoidale verso San Benigno .



Vacanze - Il traffico cittadino ha creato code tra Bolzaneto e Sampierdarena sulla A7, Milano-Genova. Code anche al terminal traghetti per le partenze dei vacanzieri.