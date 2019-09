Post-Morandi, pronto a partire il piano d´emergenza per la scuola

Genova - È pronto a partire il Piano Emergenza Scuola per il Ponte Morandi, predisposto da Regione Liguria con il sostegno finanziario del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per agevolare il più possibile gli studenti coinvolti nella mobilità della Valpolcevera e le loro famiglie, a partire dall’avvio dell’anno scolastico, il prossimo 16 settembre. Il Piano è stato elaborato nell’ambito del tavolo 'emergenza scuola' istituito e coordinato dall'assessorato regionale all'Istruzione, con la presenza anche di rappresentanti del Miur, degli assessorati all’Istruzione e ai Trasporti di Regione Liguria e Comune di Genova, della direzione regionale scolastica, della Città Metropolitana, dei dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi della Valpolcevera e Atp.



Una delle misure più consistenti previste dal piano, resa possibile grazie al contributo del Miur, è il rimborso del 65% del costo sostenuto per l’abbonamento annuale di trasporto a cui hanno diritto gli studenti delle scuole superiori statali e paritarie (scuole secondarie di secondo grado o percorsi di istruzione e formazione professionale) residenti in valle Stura, Valpolcevera e in valle Scrivia (di seguito il dettaglio dei requisiti richiesti per gli aventi diritto). Per loro c’è un’importante novità ovvero la possibilità di rateizzare, o pagare in modo dilazionato, qualsiasi tipo di abbonamento annuale (ordinario, agevolato, integrato) alla rete urbana ed extraurbana di trasporto pubblico dell’area metropolitana di Genova, acquistato presso la rete di vendita di Amt o Atp, alle condizioni previste da ciascuna azienda di trasporto.



Per gli aventi diritto al voucher, sia che scelgano la rateizzazione dell’abbonamento annuale sia che scelgano l’acquisto in un’unica soluzione, la procedura prevede che la copia dell’abbonamento acquistato (sempre l’annuale) sia consegnata alla segreteria della scuola frequentata dallo studente, unitamente alla domanda di rimborso, compilata sull'apposito modulo a disposizione presso gli istituti scolastici. Per la scuola farà fede la copia dell’abbonamento annuale, indipendentemente dal fatto che la famiglia abbia già pagato l’intero importo o abbia scelto (nel suo rapporto con Amt o Atp) di pagarlo a rate. In entrambi i casi il rimborso sarà erogato in media entro 120 giorni dalla presentazione della domanda.



I viaggiatori che, invece, scelgono un abbonamento annuale di Trenitalia con la dilazione in 10 mesi dovranno acquistare ogni mese un abbonamento regionale mensile attraverso i canali di vendita dell’azienda; solo all’acquisto del 10° abbonamento mensile, l’acquirente potrà presentare alla scuola di frequenza la richiesta di rimborso, allegando copia dei dieci abbonamenti mensili acquistati a partire dal 1 settembre 2019 e fino al 30 giugno 2020. Quindi il rimborso avverrà a fine anno scolastico. Per chi acquista l’abbonamento annuale di Trenitalia in un’unica soluzione, il voucher sarà erogato entro 120 giorni dalla presentazione della domanda.



In ogni caso, dopo che la scuola avrà valutato la sussistenza dei requisiti, sarà il Miur ad erogare le somme spettanti alle scuole/enti di formazione, che a loro volta provvederanno a rimborsare le famiglie, secondo le modalità da esse comunicate nella richiesta di rimborso.



Si prevede che potranno beneficiare di questo sostegno più di 3.500 ragazzi.