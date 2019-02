Poste, alla Cgil Genova assemblee personale Poste a tempo determinato ed ex

Genova - Si terranno domani, mercoledì 13 febbraio, presso la Cgil di Via San Giovanni d'Acri 6, le assemblee dedicate al personale di Poste a tempo determinato ed ex tempo determinato.



«Il coordinamento del Sindacato Lavoratori Comunicazione Cgil ha organizzato gli incontri per discutere e dare risposte circa l'Accordo nazionale dello scorso 13 giugno. A questo scopo saranno analizzati e valutati i nuovi scenari derivanti dalle riforme del lavoro e delle pensioni e saranno decise quali iniziative intraprendere al fine di provare ad accelerare ed ampliare il numero di assunzioni, dare una risposta a chi al momento non ha i requisiti per entrare in graduatoria, ottenere un meccanismo di turn/over continuo attingendo dalle graduatorie fase b. Gli incontri sono fissati al mattino alle ore 10.00 e al pomeriggio alle ore 17.30 per dare modo a quante più persone di poter partecipare».