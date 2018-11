Posticipata la riapertura di via Siffredi

I lavori sarebbero dovuti terminare entro le ore 15 di oggi pomeriggio

Genova - Sarebbe dovuta terminare alle ore 15 di oggi, invece via Siffredi rimane ancora chiusa. La via è "bloccata" per i lavori per il completamento di una rampa che collegherà via Guido Rossa al casello di Genova Aeroporto. Inizialmente la chiusura sarebbe dovuta essere dalle ore 20 di ieri (17 novembre) alle ore 15 di oggi. La situazione sta rendendo difficile viaggiare in direzione Ponente, con sensibili rallentamenti.