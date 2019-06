Pra´ auto perde il controllo: occupanti liberati dai vigili del fuoco

Genova - Questo pomeriggio i vigili del fuoco di Multedo sono intervenuti sulla A10, in direzione Genova per incidente stradale: una Lancia Y, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo subito dopo l'uscita di Pra'.



Cure - Gli occupanti sono rimasti bloccati all'interno e i vigili hanno aperto le portiere utilizzando il divaricatore idraulico: successivamente i pompieri affidato i due feriti alle cure del 118. L'autostrada è rimasta chiusa al traffico una decina di minuti. A gestire la circolazione la polizia autostradale.