Pranzano a ristorante e si ritrovano intossicati: stessa brutta esperienza per sette persone

Genova - Sette casi di sospetta intossicazione alimentare: è questo il bilancio di un breve lasso di tempo in cui gli ospedali cittadini hanno visto accorrere nei propri pronto soccorso un discreto numero di persone che presentava il medesimo problema. L'ipotesi al momento più plausibile è che l'intossicazione sia stata causata dal tonno consumato dai pazienti, probabilmente andato a male o mal conservato.



Controlli in corso - Pare che tutti gli intossicati abbiano mangiato negli stessi due ristoranti del centro storico, presentandosi in ospedale in momenti diversi ma con i medesimi sintomi.. I controlli dei Nas e della Polizia Locale sono dunque scattati immediatamente: in entrambi i locali - oltre a un debito controllo di materiali, attrezzature e modi di conservazione degli alimenti - gli operatori hanno sequestrato alcuni campioni di alimenti. Le indagini sono tuttora in corso: al momento l'intossicazione pare essere seria, ma nessuno dei coinvolti pare versare in condizioni particolarmente preoccupanti.