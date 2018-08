Prende il supermercato per un self-service gratuito, arrestato

Genova - La Coop di piazzale Iqbal Masih - vicino all'ingresso del terminal traghetti - il teatro del "siparietto" che questa mattina ha visto un algerino di 24 anni tentare un colpo alquanto "maldestro" ai danni del supermercato.



Il furto - Dopo essersi appropriato di uno zainetto, averlo riempito con tutto quello che gli è parso utile - dai calzini agli occhiali da sole, dal deodorante ad addirittura due pezzi di formaggio - e averlo successivamente nascosto tra gli scaffali in attesa di riprenderselo in un secondo momento, il 24enne ha pensato bene di mettersi anche a "pranzare" a spese della Coop. Intervenuta tempestivamente la responsabile del negozio, il ragazzo non solo non ha mostrato il benché minimo interesse a pagare ciò che aveva preso, anzi si è piuttosto diretto verso l'uscita del negozio senza neppure rispondere alle numerose richieste di spiegazione.

Alla fine il giovane - che oggi verrà giudicato in un processo per direttissima - è stato fermato dal personale di vigilanza, che ha provveduto all'arresto per furto aggravato.