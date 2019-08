Presentata la nuova sede di Alliance Medical: ecco il centro polispecialistico più grande della Liguria

Genova - Un Centro Polispecialistico di 4.000 mq, centocinquanta addetti di cui settanta medici, tecnologie di ultima generazione: sono alcune delle caratteristiche della nuova sede di Alliance Medical – Istituto Salus, presentato questa mattina a Genova.



Il nuovo centro - La struttura, per la cui realizzazione sono stati investiti circa dieci milioni di euro, è il più grande istituto diagnostico privato della Liguria, è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale e con cento tra i principali fondi assicurativi.

La nuova sede è stata pensata per accorpare i centri polispecialistici di piazza Dante (in cui resterà aperto il centro prelievi), piazza della Vittoria e via Maragliano:: entro il mese di dicembre sarà trasferito anche il centro di via Dante 59r e attivati i servizi di PET-TC e risonanza magnetica. Le altre strutture di Alliance Medical – Istituto Salus presenti nel territorio genovese resteranno operative nelle proprie sedi.

«Siamo felici e orgogliosi di presentare oggi la nostra nuova sede» dice Beatrice Arlenghi, Amministratore Delegato di Alliance Medical Italia «è un nuovo grande centro all’avanguardia per tutti i più avanzati servizi di diagnostica e di laboratorio, qualificante per la città di Genova. Con questo investimento – conclude Arlenghi – rinnoviamo e rafforziamo la nostra presenza in Liguria, un territorio su cui crediamo moltissimo e in cui vogliamo essere l’esempio concreto di un’area del Paese che non si ferma e che riparte, nonostante le tragedie». «La partnership pubblico privato è una realtà di molte regioni italiane, compresa la nostra» dice Sonia Viale, Assessore alla Sanità e Vice Presidente della Regione Liguria «il ruolo del pubblico, in questo caso, è quello di controllare che tutti i servizi vengano erogati ai migliori standard possibili. Questo nuovo servizio è sicuramente un buon modo per dare risposte alle giuste richieste di salute della popolazione ligure che, peraltro, ha la caratteristica di un’alta età media».

La nuova sede Alliance Medical – Istituto Salus è facilmente raggiungibile ed è stato attivato un servizio navetta gratuito dedicato, con fermate in piazza Dante (capolinea), via Gestro 21 e piazza della Vittoria.