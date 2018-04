Presentato il nuovo comandante della Polizia Municipale

E' Gianluca Giurato, ha 49 anni e un passato nell’arma dei Carabinieri.

Genova - E’ stato presentato questa mattina a Palazzo Tursi Gianluca Giurato, 49 anni nuovo comandante della Polizia Locale di Genova.



Riorganizzazione - C’è piena sintonia e identità di vedute tra il sindaco Bucci, l’assessore Garassino e il nuovo comandante, al quale «chiediamo di ridare vanto al corpo della Municipale e, da parte nostra, ci siamo impegnati a proseguire con il piano di assunzioni degli agenti: vogliamo riportare il numero del personale in servizio attivo a come era prima della crisi economica», sottolinea Garassino. E Giurato, plaudendo all'assunzione dei 40 vigili «che hanno abbassato l'età anagrafica», circa gli obiettivi da raggiungere spiega i altri punti sui quali dovrà intervenire: «la sicurezza stradale, perché dall’inizio dell’anno ci sono già stati sei incidenti mortali, quindi aumento degli autovelox, dei controlli il sabato sera e nel week end. Tutti i servizi sul territorio dovranno essere fatti in divisa, perchè già questo ha un effetto preventivo sul crimine: vedere gli agenti in divisa aumenta la percezione del senso di sicurezza. Questo è proprio il caso in cui la forma è anche sostanza». E ancora «Per me riorganizzazione vuol dire anche valorizzazione delle professionalità, che sono già presenti nella Municipale, e aumentare le specializzazioni, in modo da offrire un servizio sempre più di qualità – continua Giurato - Una di queste vorremmo che fosse sui falsi documentali».